انطلاق الحملة البيئية السنوية لتنظيف قاع بحر صور

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أطلق المركز اللبناني للغوص، الحملة البيئية السنوية لتنظيف قاع بحر صور بالتوازي مع يوم نظافة الواجهة البحرية في صور، برعاية وحضور رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين وبالتعاون مع بلدية صور و محمية شاطئ صور الطبيعية وجمعية انماء القدرات في الريف،حضر الى جانب عز الدين، رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق ونائب الرئيس علوان شرف الدين، وأعضاء من البلدية، مدير المركز اللبناني للغوص يوسف جندي ورئيس جمعية "شعاع البيئة" سليم .وكانت بالمناسبة كلمة للنائبة عز الدين دعت فيها الوزارات المعنية إلى "التوجه نحو الجنوب لملاقاة المبادرات المحلية التي تطلقها جهات أهلية وبلدية وكشفية"، مؤكدة "أهمية وضع خطط حكومية ذات طابع محلي تساهم في دعم هذه المبادرات".عز الدين شددت على أن التحديات التي تواجه الجنوب تتطلب إجراءات سريعة وفعالة من قبل الوزارات المعنية، بما يساهم في التخفيف من الأزمات البيئية والاجتماعية.كما أكدت "ضرورة إعادة الاعتبار إلى دور الدولة في الرعاية والحماية"، مشيرة إلى أن "رئيس مجلس النواب دولة يعمل بالتنسيق مع الرئيسين جوزيف عون عون ونواف سلام من أجل وقف العدوان ، وتحرير الأراضي المحتلة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار"، مشددة على أن "المطلوب من الحكومة في هذه المرحلة أن تقوم بواجباتها كاملة تجاه الجنوب وأهله".واعتبرت أن "صوت الطفلة زينب حجازي، التي فقدت والديها جراء القصف الإسرائيلي على بلدة قبريخا، عبّر عن مشاعر ومعاناة جميع أبناء الجنوب في ظل الاعتداءات المتواصلة على المناطق الحدودية".وخلال كلمتها، دعت عز الدين إلى "اعتماد حلول عميقة وطويلة الأمد للقضايا البيئية والوطنية، بعيدة عن الحلول الظرفية أو السطحية، وإلى مقاربات جديدة وغير تقليدية للنظر في دور السياحة بشكل عام وفي مدينة صور تحديدا وربطها بأبعاد اقتصادية وزراعية وصناعية تخدم التنمية المحلية وتحريك الاقتصاد وتنشيط الأسواق في المدينة".كما طالبت ب"تشكيل لجنة تضم الأطراف المعنية كافة لنشر ثقافة الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، ما يساعد في إيجاد حلول جذرية لمشكلة النفايات وتراكمها"، مؤكدة أن "الجهود والمبادرات المحلية، رغم أهميتها، لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها الأساسية"، داعية إلى "تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي".وفي ختام كلمتها، وجهت الشكر إلى جميع المشاركين والداعمين للمبادرات البيئية والتنموية في مدينة صور، لا سيما بلدية صور التي قامت بحملة لتنظيف الواجهة البحرية بالتعاون مع سلسلة مطاعم الجواد والجمعيات الأهلية ونقابة أصحاب المطاعم والمؤسسات التجارية، بالإضافة إلى حملة تشجير قامت بها مطاعم الجواد في المدينة مؤخرًا، معتبرة أن "هذه الأنشطة تعكس روح الانتماء والمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع".دبوقكما كانت كلمة بالمناسبة لدبوق شكر فيها الجميع على جهودهم ومشاركتهم، مؤكداً أن "هذه تتمة للمبادرات التي بدأتها مطاعم الجواد وهي إصرار وتأكيد على حبنا لبلدنا ليكون أفضل دائماً وهي تعبير عن روح وإرادة الناس "ويداً بيد نصل الى النتيجة المرجوة".الجنديتلاها كلمة للجندي حيّا فيها الجميع على مشاركتهم، مشيداً بدور النائب الدكتورة عناية عز الدين الرسمي لجميع الأنشطة البيئية، وذكر بعض التي تسبب تلوث المياه ومنها ما يقوم به العدو الاسرائيلي من رمي نفايات في المياه الإقليمية، وختم بالتأكيد على "التمسك بهذه الرسالة الهادفة التي تقوم بحماية وحفظ صور".بعدها انطلق الغواصون بالمراكب للبدء بتنظيف قاع البحر.