الخير: شراكتنا الوطنية صمام أمان في وجه الفتن

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ثمّن النائب أحمد الخير موقف دار الفتوى ومشيخة عقل طائفة الدروز بالدعوة المشتركة الى تفادي الوقوع في فخ الفتنة، وضرورة نبذ كل خطاب تحريضي يعمل على تأجيجها، على خلفية ما يجري في محافظة السويداء في .ودعا على هامش استقبالاته اليوم الأحد، في قاعة الصديق في بحنين، الى "أعلى درجات الوعي والحكمة في هذه المرحلة الدقيقة، وضرورة خطاب ، ورفض الانجرار خلف أي مشاريع مشبوهة تسعى إلى ضرب النسيج اللبناني وزعزعة السلم الأهلي، على شاكلة المشاريع المشبوهة التي تستهدف وحدة سوريا وشعبها خلال المرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس السوري أحمد ، بعد سقوط نظام البائد".وشدد "على الثوابت الإسلامية والوطنية التي تجمع بين الطائفتين السنية والدرزية في الحرص على العيش المشترك، وصون الاستقرار، وترسيخ الشراكة الوطنية التي لطالما شكلت صمام أمان في وجه الفتن"، منوهاً في هذا السياق بـ"المواقف الحكيمة والمسؤولة التي عبّر عنها الزعيم ونجله رئيس النائب تيمور ، في مقاربة التطورات الأخيرة".وختم الخير بدعوة السلطات "إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الداخل من أي ارتدادات محتملة، ووضع حد لكل خطاب طائفي ومذهبي تحريضي يهدد وحدة اللبنانيين وسلمهم وعيشهم الواحد".