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لبنان

الصمد استقبل رئيس اتحاد بلديات الضنية ونائبه

Lebanon 24
20-07-2025 | 10:49
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استقبل النائب جهاد الصمد في منزله في بلدة بخعون، رئيس اتحاد بلديات الضنية مصطفى سعادة ونائب رئيس الاتحاد عمار صبره.
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واكد سعادة للصمد انه "سيعمل من اجل تحقيق الانماء في الضنية ويدي ممدودة للجميع، وكلامي سيكون مقرونا بالعمل الذي سيكون انمائيا فقط بلا اي خلفية سياسية، وسوف اسعى لتحسين الوضع الانمائي في المنطقة على قدر استطاعتنا وامكاناتنا".

بدوره رحب الصمد بسعادة وصبره، واكد ان "يدي كانت دائما وستبقى ممدودة للكل، والتعاطي في الشأن العام قائم على مساعدة الجميع، انطلاقا من مبدأ وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان".
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