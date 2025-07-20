الصمد استقبل رئيس اتحاد بلديات الضنية ونائبه

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استقبل النائب في منزله في بلدة بخعون، رئيس مصطفى ونائب عمار صبره.واكد سعادة للصمد انه "سيعمل من اجل تحقيق الانماء في ويدي ممدودة للجميع، وكلامي سيكون مقرونا بالعمل الذي سيكون انمائيا فقط بلا اي خلفية سياسية، اسعى لتحسين الوضع الانمائي في المنطقة على قدر استطاعتنا وامكاناتنا".بدوره رحب بسعادة وصبره، واكد ان "يدي كانت دائما وستبقى ممدودة للكل، والتعاطي في الشأن العام قائم على مساعدة الجميع، انطلاقا من مبدأ وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان".