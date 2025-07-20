شحادة: مهرجانات الأرز أوصلت صورة لبنان الحقيقي الى العالم

كتب وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عبر "إكس": "مهرجانات الدولية‬⁩ دليل على ⁧‫لبنان‬⁩ المبدع بجماله وشعبه وفنّه، وأوصلت صورة الحقيقي الى العالم. ‏أمسية رائعة بين أرز ، على شعر ، ورقص وإبداع فرقة ".

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