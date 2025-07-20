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لبنان

بسبب أعمال صيانة يومي الاثنين والثلاثاء.. تدابير سير في طرابلس

Lebanon 24
20-07-2025 | 11:53
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أعلنت المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي أن بلدية طرابلس ستقوم  بأعمال صيانة الطرقات (تعبيد البنى التحتية وصيانتها) في مدينة طرابلس – منطقة التلّ ومحيطها، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22-7-2025 من الساعة 8.00 صباحًا ولغاية الساعة 5.00 مساء.
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لذلك، سيتم إقفال الطرقات الآتية:

مفرق السرايا العتيقة.
محيط حلويات المبسوط.
طريق المالية العقارية.
جانب مخمر الموز – الزاهرية.
إشارة المير.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر السير وشرطة بلدية طرابلس وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
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