بسبب أعمال صيانة يومي الاثنين والثلاثاء.. تدابير سير في طرابلس

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أعلنت المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي أن بلدية ستقوم بأعمال صيانة الطرقات (تعبيد البنى التحتية وصيانتها) في مدينة طرابلس – منطقة التلّ ومحيطها، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22-7-2025 من الساعة 8.00 صباحًا ولغاية الساعة 5.00 مساء.لذلك، سيتم إقفال الطرقات الآتية:مفرق السرايا العتيقة.محيط حلويات المبسوط.طريق المالية العقارية.جانب مخمر الموز – الزاهرية.إشارة .يرجى من المواطنين أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر السير وشرطة بلدية طرابلس وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.