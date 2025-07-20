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لبنان

الجيش ألقى القبض على سوريين مسلحين

Lebanon 24
20-07-2025 | 13:08
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ مخابرات الجيش ألقت القبض على 3 سوريين في بلدة الانصار في البقاع الشمالي بحوزتهم أسلحة.
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