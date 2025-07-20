برو: المقاومة في لبنان جاهزة للدفاع عن الوطن

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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أن " في جاهزة للدفاع عن الوطن ووجوده في وجه كل التهديدات"، مشددًا على أن لا أحد بمنأى عن الاعتداءات، سواء من العدو أو من محاولات الفتنة الداخلية.وسأل برو خلال مشاركته في حفل تأبيني في بلدة رأس أسطا – : "ما هي الضمانة لعدم تعرضنا لهجمات إسرائيلية؟ أو لتدخلات داخلية تثير الفتنة؟"، معتبرًا أن التعاطي المسؤول هو السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة البلد.وختم قائلاً: "إذا انتصرنا نُهدي النصر لكل لبنان، وإذا هوجمنا نصبر ونتحمّل. لن نصغي إلى الأصوات البسيطة، فلدينا ما يكفي من الثقة والشهداء الذين يضحّون من أجل الوطن".