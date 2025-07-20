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لبنان

برو: المقاومة في لبنان جاهزة للدفاع عن الوطن

Lebanon 24
20-07-2025 | 13:44
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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو أن "المقاومة في لبنان جاهزة للدفاع عن الوطن ووجوده في وجه كل التهديدات"، مشددًا على أن لا أحد بمنأى عن الاعتداءات، سواء من العدو الصهيوني أو من محاولات الفتنة الداخلية.
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وسأل برو خلال مشاركته في حفل تأبيني في بلدة رأس أسطا – جبيل: "ما هي الضمانة لعدم تعرضنا لهجمات إسرائيلية؟ أو لتدخلات داخلية تثير الفتنة؟"، معتبرًا أن التعاطي المسؤول هو السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة البلد.

وختم قائلاً: "إذا انتصرنا نُهدي النصر لكل لبنان، وإذا هوجمنا نصبر ونتحمّل. لن نصغي إلى الأصوات البسيطة، فلدينا ما يكفي من الثقة والشهداء الذين يضحّون من أجل الوطن".
 
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