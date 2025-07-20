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لبنان

هذه نتائج انتخابات المنظمة العربية للتربية

Lebanon 24
20-07-2025 | 14:42
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انتخب المؤتمر العام الثالث للمنظمة العربية للتربية، الذي عقد جلساته لمدة يومين في فندق "بادوفا" في بيروت، جمال الحسامي رئيساً للمنظمة للمرة الثالثة، كما وانتخب السادة: عباس محمد احمد حبيب الله من السودان ، وعبدالله محمد هديان العجمي من الكويت، والدكتور وائل رفيق نظيف من فلسطين ( نواباً للرئيس).
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والاعضاء: احمد صابر الجمور من كردستانالعراق، خالد السطي من المغرب، يونس المصري من فلسطين، الدكتورة نبيلة الحكيمي من اليمن، وصفية شمسان من البحرين (أعضاء لمجلس الأمناء). (الوكالة الوطنية للإعلام)
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