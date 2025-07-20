هذه نتائج انتخابات المنظمة العربية للتربية

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انتخب الثالث للمنظمة العربية للتربية، الذي عقد جلساته لمدة يومين في فندق "بادوفا" في ، جمال الحسامي رئيساً للمنظمة للمرة الثالثة، كما وانتخب السادة: عباس حبيب الله من ، وعبدالله محمد هديان العجمي من ، والدكتور وائل رفيق نظيف من ( نواباً للرئيس).والاعضاء: احمد الجمور من – ، خالد السطي من ، يونس المصري من فلسطين، الدكتورة نبيلة الحكيمي من اليمن، وصفية شمسان من (أعضاء لمجلس الأمناء). (الوكالة الوطنية للإعلام)