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لبنان

سلام يلتقي براك في السراي غدا

Lebanon 24
20-07-2025 | 14:51
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يستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند الساعة العاشرة والنصف من صباح غد الاثنين في السرايا الموفد الاميركي السفير طوم برّاك.
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