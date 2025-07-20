حريق كبير في سوبرماركت في طرابلس.. اليكم التفاصيل

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اندلع حريق مساء اليوم داخل سوبرماركت المصري في محلة كرم القلة - ، بحسب ما افادت مندوبة " "وقد سارع عدد من الشبان من أبناء المنطقة إلى خلع الأبواب والدخول لمحاولة إخماد النيران من الداخل.فرق الدفاع المدني وصلت لاحقاً إلى المكان، حيث باشرت عمليات الإطفاء وتمكنت من السيطرة الكاملة على النيران.ووفق المعلومات الأولية رجّحت المصادر أن يكون سبب الحريق ناتجاً عن احتكاك كهربائي، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.