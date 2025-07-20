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لبنان

أبي المنى: أبناء السويداء لا يريدون الانفصال عن سوريا

Lebanon 24
20-07-2025 | 15:38
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أكد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، أن "أبناء السويداء لا يريدون الانفصال عن سوريا".
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وقال أبي المنى في حديث لـ"العربية": "التدخل الإسرائيلي في السويداء مرفوض".

وذكر أن "قرار حصر السلاح اتخذ والأمر يحتاج لحوار"، مشيرا إلى أن "لبنان مقبل إلى استقرار مع الحكومة الجديدة".
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