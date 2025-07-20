أبي المنى: أبناء السويداء لا يريدون الانفصال عن سوريا

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أكد شيخ العقل لطائفة الشيخ ، أن "أبناء لا يريدون الانفصال عن ".وقال في حديث لـ"العربية": "التدخل في السويداء مرفوض".وذكر أن "قرار حصر السلاح اتخذ والأمر يحتاج لحوار"، مشيرا إلى أن " مقبل إلى استقرار مع الحكومة الجديدة".