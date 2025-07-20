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لبنان

أكثر من 60 سوريًا في قبضة الجيش.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-07-2025 | 15:49
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان: "بتاريخ 19 / 7 /2025، أوقفت وحدات من الجيش 37 شخصًا وفقًا لما يلي:
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- توقيف 31 سوريًّا عند حاجز شدرا – عكار لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

- توقيف المواطن (م.س.) و5 سوريين عند حاجز تربل – طرابلس لإقدام الأول على تهريبهم عبر الحدود ولتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس، المواطنَين (ف.ب.) و(م.ع.) والسوريَّين (م.ش.) و(ذ.ش.) لقيامهم بأعمال تخريب لإحدى دور العبادة في المنطقة".

تابع البيان:" كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الهرملبعلبك المواطنَين (م.د.) و(ع.ب.) و٢٧ سوريًّا لإقدام الأول والثاني على تهريبهم عبر الحدود ولتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".

ختم:" بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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