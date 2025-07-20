أكثر من 60 سوريًا في قبضة الجيش.. إليكم التفاصيل

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أعلنت ، في بيان: "بتاريخ 19 / 7 /2025، أوقفت وحدات من الجيش 37 شخصًا وفقًا لما يلي:- توقيف 31 سوريًّا عند حاجز شدرا – لتجوّلهم داخل الأراضي بطريقة غير شرعية.- توقيف المواطن (م.س.) و5 سوريين عند حاجز تربل – لإقدام الأول على تهريبهم عبر الحدود ولتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.كما أوقفت دورية من في – طرابلس، المواطنَين (ف.ب.) و(م.ع.) والسوريَّين (م.ش.) و(ذ.ش.) لقيامهم بأعمال تخريب لإحدى دور العبادة في المنطقة".تابع البيان:" كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في – المواطنَين (م.د.) و(ع.ب.) و٢٧ سوريًّا لإقدام الأول والثاني على تهريبهم عبر الحدود ولتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".ختم:" بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".