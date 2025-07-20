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لبنان

إليكم نتائج انتخابات فرع الشمال لرابطة التعليم الأساسي

Lebanon 24
20-07-2025 | 16:01
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فازت لائحة "صوت المعلّم"،  بـ13 مقعدًا من أصل 15 في انتخابات رابطة التعليم الأساسي – فرع الشمال، فيما نالت لائحة "قرار المعلّم" مقعدين.
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وقد جرت الانتخايات بمشاركة كثيفة، حيث اقترع 231 مندوبًا من أصل 257، بنسبة تجاوزت 90%. (الوكالة اللبنانية للإعلام)
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