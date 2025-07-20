إليكم نتائج انتخابات فرع الشمال لرابطة التعليم الأساسي

Advertisement

فازت لائحة "صوت المعلّم"، بـ13 مقعدًا من أصل 15 في انتخابات – فرع ، فيما نالت لائحة "قرار المعلّم" مقعدين.وقد جرت الانتخايات بمشاركة كثيفة، حيث اقترع 231 مندوبًا من أصل 257، بنسبة تجاوزت 90%. (الوكالة للإعلام)