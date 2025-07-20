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لبنان

بهتافات "لبيك يا نصرالله".. نادي النجمة يكرّم شهداء المدرجات (فيديو)

Lebanon 24
20-07-2025 | 16:15
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كرّم جمهور نادي النجمة شهداء مدرجه الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، عبر مسيرة حاشدة جابت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
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وانطلقت الفعالية من منطقة المشرفية وصولاً إلى الكفاءات، حيث رفع المشجعون صور الشهداء على امتداد أوتوستراد هادي نصرالله، في تحية رمزية تعبّر عن الوفاء لذكراهم.
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