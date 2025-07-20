بهتافات "لبيك يا نصرالله".. نادي النجمة يكرّم شهداء المدرجات (فيديو)

كرّم جمهور مدرجه الذين ارتقوا خلال العدوان على ، عبر مسيرة حاشدة جابت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت.

جمهور النجمة في #الضاحية_الأبية يُكَرِّم مُشَجِّعي النادي الذين ارتقوا بالحرب الأخيرة #نادي_النجمة وطن اكبر من الوطن ❤️ pic.twitter.com/GjC0Sy7oVu — Ali Haidar _حساب جديد (@AliHaid97335480) July 20, 2025 Advertisement

وانطلقت الفعالية من منطقة المشرفية وصولاً إلى الكفاءات، حيث رفع المشجعون صور الشهداء على امتداد أوتوستراد ، في تحية رمزية تعبّر عن الوفاء لذكراهم.