بهتافات "لبيك يا نصرالله".. نادي النجمة يكرّم شهداء المدرجات (فيديو)

جمهور النجمة في #الضاحية_الأبية يُكَرِّم مُشَجِّعي النادي الشهداء الذين ارتقوا بالحرب الأخيرة #نادي_النجمة وطن اكبر من الوطن ❤️ pic.twitter.com/GjC0Sy7oVu
— Ali Haidar _حساب جديد (@AliHaid97335480) July 20, 2025
جمهور النجمة في #الضاحية_الأبية يُكَرِّم مُشَجِّعي النادي الشهداء الذين ارتقوا بالحرب الأخيرة #نادي_النجمة وطن اكبر من الوطن ❤️ pic.twitter.com/GjC0Sy7oVu
جمهور النجمة ♥️
ديرة السيد pic.twitter.com/iD6uCOdBii
— ha/nadi ha/nood (@alinezayoun) July 20, 2025
جمهور النجمة ♥️
ديرة السيد pic.twitter.com/iD6uCOdBii