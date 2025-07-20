تصاعد المخاوف الشيعية بعد حوادث السويداء

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كتب بيرم في" النهار": التطورات المتسارعة التي افضت الى اشتعال حوادث السويداء بثت موجة مخاوف وهواجس وتساؤلات في الوسط عموماً وجعلته يتعامل بجدية اكبرمع ما يراه "خطراً كامناً".الواضح ان السياسية تعاطت مع مقدمات هذه الحوادث وذيولها باتباع نهج النأي بالنفس، إلا ان منسوب الاهتمام الشيعي بمآلات الوضع في الجنوب السوري بلغ ذروته ضمناً وخصوصاً لعلاقة ذلك باحتمالات مستقبل الوضع على الحدود الشرقية للبنان مع ، إذ ثمة كلام سرى أخيراً عن سعي لاتخفيه تل ابيب لان يكون الجنوب السوري جزءاً من منطقة تريدها عازلة منزوعة السلاح تمتد من هناك الى وصولا الى الناقورة .في الفترة التي تلت سيطرة الحكام الحاليين في تبدى واضحاً ان " " اراد ان يُعلم كل من يهمه الامر أن خروجه من سوريا سيكون نهائياً بلا عودة.وبعد وقت قصير، الحزب الى تقديم دليل عملاني للحكام الجدد يؤكد نأيه، وذلك عندما ابتعد من المواجهات التي سجلت بين مسلحين من العشائر البقاعية ومجاميع اجتاحت القرى وهجرت قاطنيها وهم من ابناء تلك العشائر. وقد اعلن الحزب لاحقاً انه يترك هذه الموضوع بيد مع سلطات دمشق. وقد الحزب حينها بانتشار مزيد من وحدات الجيش على طول الحدود الشرقية للذود عن السيادة الوطنية. كان الاداء الهادىء والمهادن للحزب مع النظام الجديد في سوريا مبنياً على استشراف لجملة وقائع ومعطيات ابرزها:1-ان الوضع الجديد الذي نشأ في سوريا صار أمراً واقعاً لا يمكن تغييره.2-ان النظام الجديد لن يشكل خطراً لأنه سيكون مستغرقاً في مشاكله، وسيكون امام مهمة صعبة وهي تثبيت شرعيته وتحسين صورته في الداخل والخارج.لكن هذه الرؤية تكاد أن تكون سقطت بعدما داخلها الكثير من التحولات وخصوصا بعد حوادث السويداء وقبلها حوادث الساحل السوري.وبمعنى آخر وبحسب وصف النواب ، فإن حكام دمشق الحاليين يصرون على تأدية الدور الوظيفي وليس هماً عندهم البحث في ترسيخ تجربة حكم جديدة مغايرة لتجربة اسلافهم. وكان طبيعياً لدى اوساط الشيعي ان يرفع مستوى حذره من احتمالات الوضع على الحدود الشرقية.وفي القائمة عينها، ان حكام دمشق قد يزداد جموحهم اذا ما سارت الامور في الجنوب السوري وفق ما يشتهون، وفي حال عاكستهم الامور فليس بعيداً ان يحاول هؤلاء استرداد ما فقدوه من هيبة من خلال حراك ما على الحدود مع .