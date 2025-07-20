"الجمارك" تنتظر قرا الحكومة وجابر مصرّ على زيادة الضريبة على البنزين

كتبت" الاخبار": لا تكاد تخرج الحكومة من مشكلة إلا وتنجرّ سريعاً إلى أخرى. فقد طبّق وزير الطاقة
جو الصدّي القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة
بوقف تنفيذ ضريبة المحروقات، وأصدر جدول تركيب الأسعار يوم الجمعة الماضي من دونها، إلا أن الجمارك اللبنانية
لم تتبلّغ بعد بقرار الشورى
ولا تزال تطبّق قرار فرض الضريبة وهو ما دفع شركات النفط
إلى التوقف عن تسليم المحروقات اعتباراً من يوم الإثنين حتى تتضح الصورة في ما إذا كانت وزارة المال ستطلب من الجمارك تطبيق قرار الشورى.
وكان مجلس الوزراء
ناقش جانباً من هذه المسألة في جلسته الأخيرة يوم الجمعة الماضي حين أثار وزير الدفاع
مسألة المنح المالية للعسكريين، فأتاه الجواب بأنه يتم تنفيذ قرار مجلس الشورى
الذي يوقف البند الثاني من قرار مجلس الوزراء
المتعلّق بفرض الضريبة، ولا يوقف سائر البنود وأوّلها قرار إعطاء العسكريين المنح المالية.
وفي الجلسة قدّم وزير المال ياسين جابر
قراءة سريعة بشأن انعكاسات قرار مجلس شورى الدولة
، مشيراً إلى ضرورة البحث عن موارد أخرى لتغطية الكلفة المترتّبة على قرار إعطاء العسكريين في الخدمة والمتقاعدين منحاً مالية، وأنه سيقدّم في الجلسة المقبلة اقتراحات لهذا الأمر من بينها زيادة رسم الاستهلاك على البنزين.
وبحسب نقيب مستوردي المحروقات في لبنان مارون الشماس
، فإنه «جرى تسليم الكميات يوم الجمعة الماضي بناءً على جدول تركيب الأسعار الذي أصدره وزير الطاقة والذي لا يتضمّن الضريبة، على أن تُجمرك هذه الكميات يوم الإثنين، لكننا فوجئنا بأن الجمارك لم تتبلّغ بالقرار بعد وربما هي تحتاج إلى تبنّيه من قبل مرجعية مؤسساتية، أي إنها لا يمكن أن تتحرّك من تلقاء نفسها.
ولا نعرف إذا كان الأمر يحتاج إلى إصدار قرار جديد في مجلس الوزراء، أم أن قرار مجلس الشورى يُعدّ بمثابة حكم يفرض تطبيقه تلقائياً».