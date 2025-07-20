"الجمارك" تنتظر قرا الحكومة وجابر مصرّ على زيادة الضريبة على البنزين

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كتبت" الاخبار": لا تكاد تخرج الحكومة من مشكلة إلا وتنجرّ سريعاً إلى أخرى. فقد طبّق جو الصدّي القرار الإعدادي الصادر عن بوقف تنفيذ ضريبة المحروقات، وأصدر جدول تركيب الأسعار يوم الجمعة الماضي من دونها، إلا أن لم تتبلّغ بعد بقرار ولا تزال تطبّق قرار فرض الضريبة وهو ما دفع شركات إلى التوقف عن تسليم المحروقات اعتباراً من يوم الإثنين حتى تتضح الصورة في ما إذا كانت وزارة المال ستطلب من الجمارك تطبيق قرار الشورى.وكان ناقش جانباً من هذه المسألة في جلسته الأخيرة يوم الجمعة الماضي حين أثار مسألة المنح المالية للعسكريين، فأتاه الجواب بأنه يتم تنفيذ قرار الذي يوقف البند الثاني من المتعلّق بفرض الضريبة، ولا يوقف سائر البنود وأوّلها قرار إعطاء العسكريين المنح المالية.وفي الجلسة قدّم وزير المال قراءة سريعة بشأن انعكاسات ، مشيراً إلى ضرورة البحث عن موارد أخرى لتغطية الكلفة المترتّبة على قرار إعطاء العسكريين في الخدمة والمتقاعدين منحاً مالية، وأنه سيقدّم في الجلسة المقبلة اقتراحات لهذا الأمر من بينها زيادة رسم الاستهلاك على البنزين.وبحسب نقيب مستوردي المحروقات في ، فإنه «جرى تسليم الكميات يوم الجمعة الماضي بناءً على جدول تركيب الأسعار الذي أصدره وزير الطاقة والذي لا يتضمّن الضريبة، على أن تُجمرك هذه الكميات يوم الإثنين، لكننا فوجئنا بأن الجمارك لم تتبلّغ بالقرار بعد وربما هي تحتاج إلى تبنّيه من قبل مرجعية مؤسساتية، أي إنها لا يمكن أن تتحرّك من تلقاء نفسها.ولا نعرف إذا كان الأمر يحتاج إلى إصدار قرار جديد في مجلس الوزراء، أم أن قرار مجلس الشورى يُعدّ بمثابة حكم يفرض تطبيقه تلقائياً».