ارتياح درزي: "التعاطف حيّد لبنان"

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قال مرجع روحي "إن الطائفة برمتها في شعرت بمدى التعاطف والتضامن معها ومع أهالي من كل المكونات السياسية والمذهبية والطائفية ، وأن هذا الموقف والشعور ثبّت اللُحمة الوطنية والتضامن بين جميع مكونات لبنان، مما حيده عن أي إرتدادات لما يحصل في ".وإعتبر المصدر "أن الآراء المختلفة داخل الطائفة تجاه ما يحصل في السويداء هو عامل صحي كون الهدف واحد هو وقف إطلاق النار".المصدر أشاد "بحكمة كل من تعاطى بالملف في لبنان "، مؤكدا "ان بكل مؤسساتها السياسية تعاطت بوطنية في هذا الملف".