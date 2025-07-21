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لبنان

ارتياح درزي: "التعاطف حيّد لبنان"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-07-2025 | 01:30
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قال مرجع روحي درزي "إن الطائفة برمتها في لبنان شعرت بمدى التعاطف والتضامن معها ومع أهالي السويداء من كل المكونات السياسية والمذهبية والطائفية اللبنانية، وأن هذا الموقف والشعور ثبّت اللُحمة الوطنية والتضامن بين جميع مكونات لبنان، مما حيده عن أي إرتدادات لما يحصل في سوريا".
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وإعتبر المصدر "أن الآراء المختلفة داخل الطائفة تجاه ما يحصل في السويداء هو عامل صحي كون الهدف واحد هو وقف إطلاق النار".
المصدر أشاد "بحكمة كل من تعاطى بالملف في لبنان "، مؤكدا "ان  الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها السياسية تعاطت بوطنية في هذا الملف".
 
المصدر: لبنان 24
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