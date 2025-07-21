Advertisement

لبنان

إستبدال مرشح بآخر "بسبب ملف القمار غير الشرعي"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-07-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1394429-638886830278123508.jpg
Doc-P-1394429-638886830278123508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار مصدر يعنى بالشؤون الانتخابية في حزب يميني  الى أن الماكينة الإنتخابية التي تعنى بإنتقاء المرشحين غير الحزبيين على لوائح الحزب والتي تفاضل بينهم ، بدأت بالبحث عن مرشح على إحدى المقاعد الأرثوذكسية في أحد أقضية جبل لبنان من أجل إستبدال المرشح الذي كان منوي الحزب ترشيحه، وذلك بسبب بعض الإشكاليات التي حصلت في ما خص ورود إسم أحد اللصيقين بهذا المرشح  في ملف صالات القمار غير الشرعي.
Advertisement
وبحسب المصدر "فقد فضلت لجنة المفاضلة في الحزب السعي الى إستبدال المرشح بهدف تحاشي أي أخبار أو أي مفاجآت في المستقبل تؤثر على وضعية اللائحة خاصةً أن هناك مَن "ينتظر على الكوع ".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"الكتائب": الاولوية لتسليم السلاح غير الشرعي
lebanon 24
21/07/2025 11:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"سيدة الجبل": لوضع حدّ فوري لكل أشكال السلاح غير الشرعي
lebanon 24
21/07/2025 11:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار نهائي بشأن ملف "الانترنت غير الشرعي".. هذا ما كُشف
lebanon 24
21/07/2025 11:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل: لا دولة بوجود السلاح غير الشرعي
lebanon 24
21/07/2025 11:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:24 | 2025-07-21
04:15 | 2025-07-21
04:00 | 2025-07-21
03:53 | 2025-07-21
03:51 | 2025-07-21
03:49 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24