إستبدال مرشح بآخر "بسبب ملف القمار غير الشرعي"

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أشار مصدر يعنى بالشؤون في حزب يميني الى أن الماكينة الإنتخابية التي تعنى بإنتقاء المرشحين غير الحزبيين على لوائح الحزب والتي تفاضل بينهم ، بدأت بالبحث عن مرشح على إحدى المقاعد في أحد أقضية من أجل إستبدال المرشح الذي كان منوي الحزب ترشيحه، وذلك بسبب بعض الإشكاليات التي حصلت في ما خص ورود إسم أحد اللصيقين بهذا المرشح في ملف صالات القمار غير الشرعي.وبحسب المصدر "فقد فضلت لجنة المفاضلة في الحزب السعي الى إستبدال المرشح بهدف تحاشي أي أو أي مفاجآت في تؤثر على وضعية اللائحة خاصةً أن هناك مَن "ينتظر على الكوع ".