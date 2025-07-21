برّاك يجول على المسؤولين.. ويتسلم الرد اللبناني

التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الموفد الأميركي الخاص تومّ برّاك بحضور سفيرة في ليزا جونسون.

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برّاك من المتوقع ان يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام الساعة 10 في السرايا الحكومية على ما أعلنه مكتبه الاعلامي مساء أمس.