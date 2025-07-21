Advertisement

لبنان

برّاك يجول على المسؤولين.. ويتسلم الرد اللبناني

Lebanon 24
21-07-2025 | 02:23
A-
A+
Doc-P-1394460-638886870892280433.jpeg
Doc-P-1394460-638886870892280433.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا الموفد الأميركي الخاص تومّ برّاك بحضور سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون.
Advertisement
Image
برّاك من المتوقع ان يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام الساعة 10 في السرايا الحكومية على ما أعلنه مكتبه الاعلامي مساء أمس.
كما من المتوقع ان يلتقي برّاك اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة وقائد الجيش العماد رودولف ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط كما سيلتقي عددًا من النواب خلال عشاء في السفارة الأميركية.
وسيلتقي برّاك بحسب معلومات الـMTV عدداً من النواب والوزراء خلال عشاء في دارة مخزومي غداً
 
مواضيع ذات صلة
برّاك: الرد اللبناني جاء في 15 نقطة و كان مسؤولا للغاية
lebanon 24
21/07/2025 14:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
توم براك ابلغ المسؤولين اللبنانيين ان الرد الإسرائيلي الأولي على الورقة اللبنانية إيجابي (الجديد)
lebanon 24
21/07/2025 14:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات للـLBCI: اللجنة المكلّفة صياغة الرد اللبناني على ورقة توم برّاك تعقد اجتماعًا في القصر الجمهوري وذلك بعد تسلُّم الجانب اللبناني الرسميّ الرد الأميركي على الملاحظات اللبنانية المرتبطة بالورقة
lebanon 24
21/07/2025 14:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد الرد اللبناني على برّاك: هذا هو موعد "حصرية السلاح"
lebanon 24
21/07/2025 14:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:38 | 2025-07-21
07:27 | 2025-07-21
07:22 | 2025-07-21
07:17 | 2025-07-21
07:13 | 2025-07-21
07:09 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24