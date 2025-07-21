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لبنان

فرار عنصر من اليونيفيل.. ومخابرات الجيش تعيده الى مركزه

Lebanon 24
21-07-2025 | 02:42
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وقع خلاف بين جنود من الوحدة الغانية في بيت ليف، جنوبي لبنان، الأمر الذي أدّى إلى فرار عنصر منها وعدم التحاقه برفاقه، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور، تدخّلت مخابرات الجيش وأعادته إلى مركزه.
 
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