فرار عنصر من اليونيفيل.. ومخابرات الجيش تعيده الى مركزه

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وقع خلاف بين جنود من الوحدة الغانية في ، جنوبي ، الأمر الذي أدّى إلى فرار عنصر منها وعدم التحاقه برفاقه، بحسب ما افادت مندوبة " ".وعلى الفور، تدخّلت مخابرات الجيش وأعادته إلى مركزه.