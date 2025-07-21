ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. إليكم كيف سيصبح الطقس اعتباراً من الغد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بالاجمال مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية، و دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطرعلى لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها حتى يوم الثلاثاء، فيتحول الى حار نسبيا حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية ، بسبب تدفق كتل هوائية حارة من شبه الجزيرة
العربية .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز
: بيروت
بين 24 و 32، طرابلس
بين 20 و 31، زحلة
بين 18 و 34 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة و تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا و يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.
الثلاثاء:
غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية، و دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
الأربعاء:
قليل الغيوم اجمالا مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.
الخميس:
قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.
-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 17 الى 30 درجة ، في الداخل من 21 الى 38 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين65 و 85 %.
-حال البحر: مائج اجمالا (ارتفاع الموج من 0.5 الى 1 متر)، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس
: 5,43
-ساعة غروب الشمس: 19,46