على اوتوستراد جبيل عنايا.. تدهور صهريج مازوت والاضرار مادية

Advertisement

وقع حادث سير على أوتوستراد عنايا - في منطقة البريج، حيث تدهور صهريج مازوت وانزلق عن الطريق واستقر في أحد الاحراج، بحسب ما افادت مندوبة " ".وعلى الفور حضرت القوى الامنية وعملت على تسهيل حركة السيارات وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.