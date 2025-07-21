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لبنان

على اوتوستراد جبيل عنايا.. تدهور صهريج مازوت والاضرار مادية

Lebanon 24
21-07-2025 | 03:51
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وقع حادث سير صباح اليوم على أوتوستراد عنايا - جبيل في منطقة البريج، حيث تدهور صهريج مازوت وانزلق عن الطريق واستقر في أحد الاحراج، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور حضرت القوى الامنية وعملت على تسهيل حركة السيارات وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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