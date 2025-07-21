تامر: شهر تموز سجل رقما قياسيا في حجم الحاويات في مرفأ طرابلس

Advertisement

اشار للنقل مدير مرفأ الدكتور ، إلى أن "مرفأ طرابلس شهد منذ بداية شهر ارتفاعاً كبيراً في عدد الحاويات، لا سيما في اليومين الأخيرين". لافتا الى "تداول حوالي 4200 حاوية نمطية يوم الجمعة الماضية".أضاف تامر في بيان: "لقد وصلت إلى مرفأ طرابلس سفينتي الحاويات و Nicola المنتظر ان تفرغا حوالي 1200 حاوية نمطية منهم 800 للسوق المحلية".واشار البيان الى انه "من المنتظر ان يسجل شهر تموز الحالي رقماً قياسياً في حجم تداول الحاويات منذ تأسيس المحطة، مما يعكس ثقة التجار بكفاءة وجودة الخدمات التي يقدمها المرفأ ومحطة الحاويات فيه".