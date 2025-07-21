Advertisement

لبنان

بيان من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
21-07-2025 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1394515-638886939813533281.png
Doc-P-1394515-638886939813533281.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية التالي:
Advertisement

قطعاً للتأويل ومحاولات التضليل التي سرت حيال قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الرسم الاضافي على البنزين والديزل أويل، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية أن يعلن أن وزارة المالية تبلغت صباح اليوم كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تودعها فيه وضع قرار مجلس شورى الدولة موضع التنفيذ بناءً على كتاب صادر عن وزارة الطاقة والمياه بتاريخ اليوم 21/07/2025، ومما جاء في كتاب الأمانة العامة:

" نودعكم ربطاً نسخة عن كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم ١٤٠١/ص تاريخ 21/07/2025 مع مرفقاته لا سيما القرار رقم ۲۱۸ تاریخ 18/07/2025 المتعلق بجدول تركيب أسعار مع تشديد السيد رئيس مجلس الوزراء على وجوب التقيد بتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة القضائية ومن ضمنها القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 تاريخ 15/07/2025 المرفق بكتاب وزارة الطاقة والمياه".

وقد ارفق كتاب الامانة العامة بكتاب وزارة الطاقة والمياه المنوه عنه. وقد تم ابلاغ المجلس الأعلى للجمارك بذلك، لاجراء المقتضى.

وعليه فإن أي ادعاء عن مسؤولية وزارة المالية بالتسبب بأزمة حيال اسعار المحروقات والتسبب بتأخير تسليمها هو كلام باطل قانوناً وعار من الصحة ولا قيمة له.
مواضيع ذات صلة
بيان من وزارة المالية.. ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
21/07/2025 14:41:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة المالية.. ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
21/07/2025 14:41:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة الإتصالات.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
21/07/2025 14:41:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة الثقافة.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
21/07/2025 14:41:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:38 | 2025-07-21
07:27 | 2025-07-21
07:22 | 2025-07-21
07:17 | 2025-07-21
07:13 | 2025-07-21
07:09 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24