بيان من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه

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صدر عن المكتب الاعلامي في التالي:قطعاً للتأويل ومحاولات التضليل التي سرت حيال وقف تنفيذ الرسم الاضافي على البنزين والديزل أويل، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية أن يعلن أن وزارة المالية تبلغت كتاباً من لمجلس الوزراء، تودعها فيه وضع قرار موضع التنفيذ بناءً على كتاب صادر عن والمياه بتاريخ اليوم 21/07/2025، ومما جاء في كتاب الأمانة العامة:" نودعكم ربطاً نسخة عن كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم ١٤٠١/ص تاريخ 21/07/2025 مع مرفقاته لا سيما القرار رقم ۲۱۸ تاریخ 18/07/2025 المتعلق بجدول تركيب أسعار مع تشديد السيد على وجوب التقيد بتنفيذ القرارات الصادرة عن ومن ضمنها القرار الصادر عن مجلس رقم 219/2024-2025 تاريخ 15/07/2025 المرفق بكتاب وزارة الطاقة والمياه".وقد ارفق كتاب الامانة العامة بكتاب وزارة الطاقة والمياه المنوه عنه. وقد تم ابلاغ بذلك، لاجراء المقتضى.وعليه فإن أي ادعاء عن مسؤولية وزارة المالية بالتسبب بأزمة حيال اسعار المحروقات والتسبب بتأخير تسليمها هو كلام باطل قانوناً وعار من الصحة ولا قيمة له.