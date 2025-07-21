في يحمر الشقيف.. "حزب الله" شيّع شهيده أحمد محمد صالح

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شيّع بلدة الشهيد أحمد بموكبٍ حاشدٍ ومَهيب.وجرت مراسم تكريمية التي أقيمت عند مدخل بلدة يحمر الشقيف بمشاركة شخصيات وفاعليات ، علماء دين ، عوائل ، وحشد من الأهالي، بعدها أمّ إمام البلدة الشيخ سعيّد المصلين على الجثمان الطاهر، وجاب موكب التشييع شوارع البلدة محمولاً على أكفّ رفاقه .ثم شقّ النعش شوارع يحمر الشقيف تتقدمه الفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام وعند جبانة البلدة ووُرِيَ الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من والشهداء.