Advertisement

لبنان

في يحمر الشقيف.. "حزب الله" شيّع شهيده أحمد محمد صالح

Lebanon 24
21-07-2025 | 04:37
A-
A+
Doc-P-1394524-638886946901711436.jpg
Doc-P-1394524-638886946901711436.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شيّع حزب الله بلدة يحمر الشقيف الشهيد  أحمد محمد صالح بموكبٍ حاشدٍ ومَهيب.
Advertisement

وجرت مراسم تكريمية التي أقيمت عند مدخل بلدة يحمر الشقيف بمشاركة شخصيات وفاعليات ، علماء دين ، عوائل الشهداء ، وحشد من الأهالي، بعدها أمّ إمام البلدة الشيخ نزار سعيّد المصلين على الجثمان الطاهر،  وجاب موكب التشييع  شوارع البلدة محمولاً على أكفّ رفاقه .

ثم شقّ النعش شوارع يحمر الشقيف تتقدمه الفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي وعند جبانة البلدة ووُرِيَ الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من والشهداء. 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الغارة على بلدة يحمر الشقيف استهدفت دراجة نارية وأدت الى سقوط شهيد
lebanon 24
21/07/2025 14:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة على يحمر الشقيف.. وسقوط شهيد
lebanon 24
21/07/2025 14:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا محمد علي جمول قائد الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف في حزب الله
lebanon 24
21/07/2025 14:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "أحمد محمد صلاح" ويقول إنه مسؤول مجمع يحمر في حزب الله
lebanon 24
21/07/2025 14:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:38 | 2025-07-21
07:27 | 2025-07-21
07:22 | 2025-07-21
07:17 | 2025-07-21
07:13 | 2025-07-21
07:09 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24