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لبنان
في يحمر الشقيف.. "حزب الله" شيّع شهيده أحمد محمد صالح
Lebanon 24
21-07-2025
|
04:37
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شيّع
حزب الله
بلدة
يحمر
الشقيف
الشهيد أحمد
محمد صالح
بموكبٍ حاشدٍ ومَهيب.
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وجرت مراسم تكريمية التي أقيمت عند مدخل بلدة يحمر الشقيف بمشاركة شخصيات وفاعليات ، علماء دين ، عوائل
الشهداء
، وحشد من الأهالي، بعدها أمّ إمام البلدة الشيخ
نزار
سعيّد المصلين على الجثمان الطاهر، وجاب موكب التشييع شوارع البلدة محمولاً على أكفّ رفاقه .
ثم شقّ النعش شوارع يحمر الشقيف تتقدمه الفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام
المهدي
وعند جبانة البلدة ووُرِيَ الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من والشهداء.
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