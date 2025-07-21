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لبنان

شيخ العقل: جنبلاط هو القائد الأجدر بمخاطبة العالم

Lebanon 24
21-07-2025 | 04:54
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كتب شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى على منصة "اكس":
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"ليس منَّا من هو أكثرُ غيرةً من الآخر عندما يتعلّق الأمرُ بالكرامة والوجود، ونحن ووليد بك جنبلاط لا نَكِلُّ عن المتابعة والعمل، وهو القائد الواسع المدى والبعيد الرؤيا والأجدرُ والأقدرُ على التواصل والضغط حيث يجب، نخاطب العالم ونتابع الموضوع، تحت سقف التفاهم العام في المجلس المذهبي". 
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