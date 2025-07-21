شيخ العقل: جنبلاط هو القائد الأجدر بمخاطبة العالم

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كتب شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور على منصة "اكس":"ليس منَّا من هو أكثرُ غيرةً من الآخر عندما يتعلّق الأمرُ بالكرامة والوجود، ونحن ووليد بك لا نَكِلُّ عن المتابعة والعمل، وهو القائد الواسع المدى والبعيد الرؤيا والأجدرُ والأقدرُ على التواصل والضغط حيث يجب، نخاطب العالم ونتابع الموضوع، تحت سقف التفاهم العام في المجلس المذهبي".