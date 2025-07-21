Advertisement

لبنان

مداهمة منزل وتوقيف مطلوب مع أبنائه... إليكم ما ضبطه الجيش

Lebanon 24
21-07-2025 | 05:06
A-
A+
Doc-P-1394544-638886967022367631.jpg
Doc-P-1394544-638886967022367631.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم منزل ع.ع.ع في حيّ مدينة الإمام الصدر في بلدة الطيبة - قضاء بعلبك، المطلوب بمذكرات توقيف لإتجاره بالأسلحة.
Advertisement
 
 
وبحسب المعلومات، أُوقِفَ ع.ع.ع مع أبنائه الثلاثة، وضبط الجيش كميّة من الأسلحة.
 
 
كما صادر الجيش سيارة كانت تُستخدم لنقل الأسلحة والإتجار بها.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مداهمة منزل الصحافي وسام سعادة.. اليكم ما جرى
lebanon 24
21/07/2025 14:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
في بريتال وجرد عرسال... الجيش يُداهم منازل مطلوبين وهذا ما ضبطهُ (صور)
lebanon 24
21/07/2025 14:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يداهم منازل مطلوبين في زحلة وبعلبك.. وصور تكشف ما ضبطه
lebanon 24
21/07/2025 14:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يُداهم منازل مطلوبين وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم (صورة)
lebanon 24
21/07/2025 14:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:38 | 2025-07-21
07:27 | 2025-07-21
07:22 | 2025-07-21
07:17 | 2025-07-21
07:13 | 2025-07-21
07:09 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24