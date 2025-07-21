مداهمة منزل وتوقيف مطلوب مع أبنائه... إليكم ما ضبطه الجيش

أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش داهم منزل ع.ع.ع في حيّ مدينة الإمام في بلدة - قضاء ، المطلوب بمذكرات توقيف لإتجاره بالأسلحة.

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وبحسب المعلومات، أُوقِفَ ع.ع.ع مع أبنائه الثلاثة، وضبط الجيش كميّة من الأسلحة.

كما صادر الجيش سيارة كانت تُستخدم لنقل الأسلحة والإتجار بها.