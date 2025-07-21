القاضي عويدات يتغيب عن جلسة استجوابه في قضية مرفأ بيروت

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تغيب التمييزي السابق القاضي ، عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة اليوم امام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ القاضي ، وصرف الأخير النظر عن استدعاء مجددا.وأرجأ اتخاذ القرار إلى حين ختم التحقيق أسوة بكل الذين استجوبهم مؤخرا. (الوكالة الوطنية للإعلام)