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لبنان

القاضي عويدات يتغيب عن جلسة استجوابه في قضية مرفأ بيروت

Lebanon 24
21-07-2025 | 05:12
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تغيب النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة اليوم امام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وصرف الأخير النظر عن استدعاء عويدات مجددا. 
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وأرجأ اتخاذ القرار إلى حين ختم التحقيق أسوة بكل الذين استجوبهم مؤخرا. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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