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لبنان

رستم: صيانة طرقات عكار أولوية

Lebanon 24
21-07-2025 | 05:23
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استقبل النائب أحمد رستم في دارته ببلدة عين الزيت وفدًا من بلدة كفرتون – أكروم برئاسة الشيخ علي الحسين، بمشاركة عدد من رؤساء البلديات المجاورة، حيث تم التباحث في الملفات الإنمائية التي تهم قرى وبلدات محافظة عكار.
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وأكد رستم خلال اللقاء أن "صيانة الطرقات وتعبيدها باتت من الضروريات الملحّة في عكار، التي عانت طويلاً من الإهمال"، مشيرًا إلى أن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني يولي المحافظة اهتمامًا خاصًا ضمن خطة الوزارة، ويبذل جهدًا كبيرًا لتأمين الدعم اللازم لها.

وشدد على أن "الإنماء المتوازن يبدأ من الطرقات والبنية التحتية"، داعيًا إلى "تضافر جهود الوزارات والبلديات والنواب لتأمين أبسط حقوق المواطنين في عكار".
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