رستم: صيانة طرقات عكار أولوية

Advertisement

وأكد رستم خلال اللقاء أن "صيانة الطرقات وتعبيدها باتت من الضروريات الملحّة في ، التي عانت طويلاً من الإهمال"، مشيرًا إلى أن وزير الأشغال العامة والنقل يولي المحافظة اهتمامًا خاصًا ضمن خطة الوزارة، ويبذل جهدًا كبيرًا لتأمين الدعم اللازم لها.وشدد على أن "الإنماء المتوازن يبدأ من الطرقات والبنية التحتية"، داعيًا إلى "تضافر جهود الوزارات والبلديات والنواب لتأمين أبسط حقوق المواطنين في عكار".