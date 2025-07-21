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لبنان

"لن نرغم إسرائيل على شيء".. ماذا يعني كلام برّاك؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-07-2025 | 05:41
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خلال تصريحٍ له من السراي الحكومي، اليوم الإثنين، إثر لقائه رئيس الحكومة نواف سلام، قال المبعوث الأميركي توماس برّاك إنه "لا يمكن إرغام إسرائيل على القيام بأيّ شيء".
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ويأتي كلام براك في معرض كلامه عن المباحثات الجارية بين أميركا ولبنان بشأن ملف سلاح "حزب الله" وتأكيده أن واشنطن تسعى لإعادة الإستقرار في المنطقة من جهة، ومعالجة الخلل في تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل من جهة أخرى.
 
العبارة التي قالها برّاك أثارت جدلاً واسعاً حول مضمونها، إذ حملت تساؤلات عما قصده براك لناحية "عدم إرغام إسرائيل على القيام بأي شيء"، وهو ما جرى تفسيره بين أوساط مراقبة بأنّ ذلك يعني عدم وجود نية لدى أميركا بالضغط على إسرائيل الالتزام بالانسحاب من لبنان.
 
أيضاً، فسرت الأوساط ما قاله براك على أنه إشارة واضحة مفادها بأن أميركا لن تُرغم إسرائيل على وقف هجماتها ضد لبنان أو تنفيذ أي أمرٍ "بالإكراه"، وفق وجهات النظر، ما يعني أن الوضع القائم حالياً سيظلّ مستمراً ولا تبدلات في المشهد رغم كافة المساعي للحل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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