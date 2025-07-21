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لبنان

لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية ترحّب بقرار البرلمان البلجيكي

Lebanon 24
21-07-2025 | 05:55
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أعلنت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان أنها راسلت السفير البلجيكي في بيروت، أرنو باولز، مرحّبة بقرار البرلمان الفيدرالي البلجيكي الصادر في 18 تموز الجاري، بعنوان "اقتراح قرار بشأن الوضع في ناغورنو كاراباخ وضرورة تحقيق السلام في جنوب القوقاز"، والذي تم اعتماده بالإجماع.
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وأشارت اللجنة إلى أن القرار يستند إلى مواقف سابقة للبرلمان البلجيكي ونصوص مماثلة للبرلمان الأوروبي، ويدين بشكل واضح الهجوم العسكري الأذري على السكان الأرمن في ناغورنو كاراباخ، إضافة إلى الحصار المفروض سابقًا على ممر لاتشين، معتبراً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ودعا القرار الحكومة البلجيكية إلى دعم التحقيقات الدولية في الجرائم المرتكبة من قبل أذربيجان، بما في ذلك إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الأرمن، وفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات، وتعزيز التعاون مع أرمينيا.
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