لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية ترحّب بقرار البرلمان البلجيكي

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أعلنت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في أنها راسلت السفير البلجيكي في ، باولز، مرحّبة بقرار البلجيكي الصادر في 18 الجاري، بعنوان "اقتراح قرار بشأن الوضع في ناغورنو كاراباخ وضرورة تحقيق السلام في جنوب القوقاز"، والذي تم اعتماده بالإجماع.وأشارت اللجنة إلى أن القرار يستند إلى مواقف سابقة للبرلمان البلجيكي ونصوص مماثلة للبرلمان ، ويدين بشكل واضح الهجوم العسكري الأذري على السكان الأرمن في ناغورنو كاراباخ، إضافة إلى الحصار المفروض سابقًا على ممر لاتشين، معتبراً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.ودعا القرار الحكومة البلجيكية إلى دعم التحقيقات الدولية في الجرائم المرتكبة من قبل أذربيجان، بما في ذلك إحالة الملف إلى ، والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الأرمن، وفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات، وتعزيز التعاون مع .