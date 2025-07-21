سائق "توك توك" طعن شرطيّ بلديّة

أفادت مندوبة " "، أنّ سائق " " طعن الرقيب في شرطة بلديّة خ.ح.

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وفي التفاصيل، منع شرطيّ البلديّة سائق "التوك توك" من المرور بسبب أعمال تزفيت، فحصل إشكال، وطُعِنَ الرقيب بسكين في خاصرته.