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لبنان

إطلاق "درب مار شربل" من ميفوق إلى عنايا

Lebanon 24
21-07-2025 | 06:25
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برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، جرى تدشين المرحلة الأولى من "درب مار شربل"، والتي تمتد من ميفوق وصولاً إلى عنايا.

الاحتفال الرسمي أقيم في دير مار مارون – عنايا، متزامنًا مع عيد القديس شربل، وفي إطار فعاليات سنة اليوبيل 2025 تحت عنوان "حجاج الرجاء".
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وشهدت المناسبة مباركة نصب "الكيلومتر صفر" من قبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بحضور السفير البابوي المطران باولو بورجيا، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب هادي محفوظ، رئيس دير مار مارون في عنايا الأب طنوس نعمة، إلى جانب عدد من الشخصيات والفعاليات.
 
وبحسب بيان، يعد" درب مار شربل" اول مسار حج طويل المسافة في لبنان على خطى مار شربل يربط بين مواقع دينية مقدسة عبر ثلاث مراحل رئيسية:

- القسم A1 : من ميفوق الى عنايا- مفتوح حاليا.

- القسم A2 : من مار يعقوب الحصن - بشتودار الى ميفوق (قريبا).

- القسم A3 : من وطى الحب - تنورين الى مار يعقوب الحصن (قريبا).

يجسد هذا الدرب الارث الروحي للقديس شربل، ويدعو الحجاج والمتنزهين الى اعادة التواصل مع الايمان والطبيعة والجذور الثقافية العميقة للبنان.

ان هذه المبادرة الرائدة التي اطلقتها "جمعية درب السما" ونفذت على الارض بالشراكة مع "جمعية درب الجبل اللبناني"LMTA ، تقوم على قوة التفاعل المجتمعي والتبرعات. ومن خلال المساهمة في تطوير"درب مار شربل"، يساهم الداعمون في تعزيز الوحدة الروحية والحفاظ على التراث اللبناني، وتمكين المجتمعات الريفية.

اكثر من مجرد درب، ان "درب مار شربل" هو رحلة روحية، تجمع الحجاج ومحبو المشي في الطبيعة على درب الرجاء والتأمل والتجدد. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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