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لبنان

عن حركة الفنادق.. إليكم ما كُشف

Lebanon 24
21-07-2025 | 06:40
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أكد رئيس نقابة أصحاب الفنادق، بيار الأشقر، في بيان صادر اليوم، أن بداية الموسم السياحي الصيفي أظهرت تحسنًا طفيفًا، إلا أن معدلات إشغال الفنادق في بيروت لا تزال تتراوح بين 40 و50%، مقارنة بنسبة تراوحت بين 85 و95% في الأوقات الطبيعية. وفي ما يخص المناطق الجبلية، لفت الأشقر إلى أن نسب التشغيل هناك لا تتجاوز 30 إلى 40%.
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كما حذّر من خطر كبير يواجه القطاع الفندقي، يتمثل في توسّع خدمات حجز الغرف عبر منصات مثل Airbnb من دون أي تنظيم، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات لا تدفع ضرائب، ولا تخضع لرقابة الأمن العام، وتفتقر إلى الأطر القانونية التي تضبط عملها.".

وإذ أشار الأشقر الى منافسة غير شرعية وقوية للـAirbnb ـلقطاع الفنادق، قال: "نحن لا نرفض وجود Airbnb، لكن نطالب بتنظيمه بطريقة شرعية، من خلال قوانين تُدرس مع القطاع السياحي كي لا يؤثّر سلبًا على الفنادق".

وقدّر"عدد غرف Airbnb في لبنان بنحو 10 آلاف غرفة"، لكنه أشار إلى أن" هذا الرقم غير دقيق، كون هذه الوحدات تعمل من دون بيانات رسمية أو إحصاءات واضحة".

وبالنسبة لموسم الصيف، أشار الأشقر إلى أن" انطلاقة الموسم الصيفي شهدت بعض التحسّن،  لكن "الحروب وعدم الاستقرار الأمني هما العدو الأول للسياحة في أي بلد في العالم"، مشيراً الى أنه "خلال فترة الاعياد، شهد القطاع كثافة في عدد السياح، لكن بعد الاعتداء على الضاحية الجنوبيّة أُلغي الكثير من الحجوزات ورحلات الطيران. كما أن بعض الزوار الذين كانوا ينوون العودة إلى لبنان تراجعوا عن قرارهم، نتيجة ارتفاع أسعار بطاقات السفر".

 
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