عن حركة الفنادق.. إليكم ما كُشف

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كما حذّر من خطر كبير يواجه القطاع الفندقي، يتمثل في توسّع خدمات حجز الغرف عبر منصات مثل Airbnb من دون أي تنظيم، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات لا تدفع ضرائب، ولا تخضع لرقابة ، وتفتقر إلى الأطر القانونية التي تضبط عملها.".وإذ أشار الأشقر الى منافسة غير شرعية وقوية للـAirbnb ـلقطاع الفنادق، قال: "نحن لا نرفض وجود Airbnb، لكن نطالب بتنظيمه بطريقة شرعية، من خلال قوانين تُدرس مع القطاع السياحي كي لا يؤثّر سلبًا على الفنادق".وقدّر"عدد غرف Airbnb في بنحو 10 آلاف غرفة"، لكنه أشار إلى أن" هذا الرقم غير دقيق، كون هذه الوحدات تعمل من دون بيانات رسمية أو إحصاءات واضحة".وبالنسبة لموسم الصيف، أشار الأشقر إلى أن" انطلاقة الموسم الصيفي شهدت بعض التحسّن، لكن "الحروب وعدم الاستقرار الأمني هما العدو الأول للسياحة في أي بلد في العالم"، مشيراً الى أنه "خلال فترة الاعياد، شهد القطاع كثافة في عدد السياح، لكن بعد الاعتداء على الضاحية الجنوبيّة أُلغي الكثير من الحجوزات ورحلات الطيران. كما أن بعض الزوار الذين كانوا ينوون العودة إلى لبنان تراجعوا عن قرارهم، نتيجة ارتفاع أسعار بطاقات السفر".