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لبنان

إعتراض دوريّة لـ"اليونيفيل" في بلدة حاريص

Lebanon 24
21-07-2025 | 06:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إعتراض دوريّة لـ"اليونيفيل" في بلدة حاريص، في جنوب لبنان.
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