جولات تفتيش لوزارة الاقتصاد في النبطية وحاصبيا

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نفّذ مراقبو – مصلحة حماية المستهلك في ، جولات تفتيش شملت مؤسسات تجارية وغذائية، ومحال بيع اللحوم والدواجن والخضار، بالإضافة إلى المطاعم ومعامل تكرير وبيع المياه.وخلال الجولة التي شملت بلدات ، ، ، جبشيت، عبا، شوكين، ميفدون، الشرقية والغربية، وبلدات في قضاء كراشيا الفخار، الفرديس، وسوق ، تم سحب ثماني عينات من عبوات المياه لإخضاعها للفحص المخبري والتأكد من مطابقتها للمواصفات وسلامتها الصحية.