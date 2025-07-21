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لبنان

جولات تفتيش لوزارة الاقتصاد في النبطية وحاصبيا

Lebanon 24
21-07-2025 | 07:05
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نفّذ مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة – مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، جولات تفتيش شملت مؤسسات تجارية وغذائية، ومحال بيع اللحوم والدواجن والخضار، بالإضافة إلى المطاعم ومعامل تكرير وبيع المياه.
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وخلال الجولة التي شملت بلدات النبطية، الكفور، حاروف، جبشيت، عبا، شوكين، ميفدون، زوطر الشرقية والغربية، وبلدات في قضاء حاصبيا كراشيا الفخار، الفرديس، وسوق الخان، تم سحب ثماني عينات من عبوات المياه لإخضاعها للفحص المخبري والتأكد من مطابقتها للمواصفات اللبنانية وسلامتها الصحية.
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