اليونيفيل: دعم مستمر لشباب الجنوب عبر مبادرات اجتماعية وتربوية

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أكدت قوات حفظ السلام في القطاع لليونيفيل، بقيادة العميد نيكولا ماندوليزي، مواصلة دعمها لمجتمعات ، عبر الوجود العملياتي على الخط الأزرق بالتنسيق مع ، إضافة إلى مبادرات اجتماعية تستهدف الأجيال الشابة لتعزيز التماسك والتنمية والرفاه.وأشار بيان اليونيفيل إلى مشاركة الأطفال والمراهقين في عدد من القرى الجنوبية في أنشطة تعليمية وترفيهية تهدف إلى دمجهم وتعزيز شعورهم بالانتماء، منها تعاون مع مؤسسات الإمام في صور تضمن عروض طبخ، يوم للبيتزا، ودورات مهارات عملية. كما نظمت فعالية "ربيع الحياة" لدعم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.في تبنين، تولت الكتيبتان والماليزية تنظيم مهرجان ربيعي شارك فيه قرابة 2000 طفل، إضافة إلى توزيع الطعام وتنظيم فعاليات ثقافية. أما في دير انطار، فجرى لقاء مع إدارة المدرسة لبحث الاحتياجات النفسية والتعليمية للأطفال، إلى جانب أنشطة توعية حول مرحلة ما بعد الأزمات.وفي رميش، شارك مئات الأطفال في يوم ترفيهي تخلله توزيع نحو 800 وجبة، فيما شمل الدعم الثقافي والتعليمي أنشطة في معروب والقليلة. كما أطلقت الكتيبة دورات تايكواندو في العباسية والبرغلية، في حين نظمت الكتيبتان الإيرلندية والبولندية ألعابًا رياضية في دبل لتعزيز العمل الجماعي.