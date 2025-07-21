بالأرقام.. هذا ما كُشف عن مؤشر الأسعار في لبنان

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أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر حزيران على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:– إرتفاعا في محافظة وقدره 2,25 في المئة.– إنخفاضا في وقدره 0.26 في المئة.– إرتفاعا في وقدره 1.02 في المئة.- إرتفاعا في محافظة وقدره 2ز11 في المئة.– إرتفاعا في وقدره 1.88 في المئة.– ارتفاعا في وقدره 2,37 في المئة.يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www .يذكر ان إدارة الاحصاء المركزي، تصدر شهريا، الرقم القياسي لمؤشر أسعار الاستهلاك على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، وتنشره في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة عبر " للاعلا"، وذلك في أول يوم عمل يلي العشرين من كل شهر وتنشره على صفحتها .