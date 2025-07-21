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لبنان

بالأرقام.. هذا ما كُشف عن مؤشر الأسعار في لبنان

Lebanon 24
21-07-2025 | 07:13
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سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر حزيران 2025 ارتفاعا وقدره 0.76 في المئة بالنسبة لشهرأيار 2025، مع العلم أن التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن حزيران 2025 بلغ  15 في المئة بالنسبة لشهر حزيران من العام 2024.
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أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر حزيران  على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:

– إرتفاعا في محافظة بيروت وقدره 2,25 في المئة.
– إنخفاضا في محافظة جبل لبنان وقدره 0.26 في المئة.
– إرتفاعا في محافظة الشمال وقدره 1.02 في المئة.
- إرتفاعا في محافظة البقاع وقدره 2ز11 في المئة.
– إرتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 1.88 في المئة.
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 2,37 في المئة.

يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www .

يذكر ان إدارة الاحصاء المركزي، تصدر شهريا، الرقم القياسي لمؤشر أسعار الاستهلاك على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، وتنشره في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة عبر "الوكالة الوطنية للاعلا"، وذلك في أول يوم عمل يلي العشرين من كل شهر وتنشره على صفحتها على الانترنت.
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