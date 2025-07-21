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لبنان

براك زار عوده

Lebanon 24
21-07-2025 | 07:17
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده ظهر اليوم المبعوث الأميركي السفير توماس براك ترافقه سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون وقد كانت مناسبة لمناقشة الأوضاع في لبنان والمنطقة.  
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