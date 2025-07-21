بشأن تعديل مواعيد رحلات... بيان من طيران الشرق الأوسط (صور)

صدرعن البيان التالي:

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عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 18 2025 حول تعديل مواعيد رحلات شركة – الخطوط الجوية حتى الجمعة 25 تموز 2025، تعلن الشركة أنه لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من كل ، نيس، إسطنبول، ، ، لارنكا، جدة و أكرا -أبيدجان وإليها، وذلك خلال الفترة الممتدة من السبت 26 تموز 2025 ولغاية الأربعاء 30 تموز 2025.

يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:

1- الرحلات المعدلة ليوم السبت 26 تموز 2025:

2- الرحلات المعدلة ليوم الأحد 27 تموز 2025:

3- الرحلات المعدلة ليوم الإثنين 28 تموز 2025:

4- الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 29 تموز 2025:



كما تعلن الشركة، عن إعادة جدولة رحلتها رقم ME575/ME576 (بيروت – أكرا – – أكرا – بيروت)، وذلك بتقديم موعد التشغيل يومًا واحدًا، حيث ستُدرج الرحلة بتاريخ الثلاثاء 29 تموز 2025، بدلاً من يوم الأربعاء 30 تموز 2025، وفقًا للمواعيد التالية:

5 -الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 30 تموز 2025 إضافة الى تقديم رحلة أكرا-أبيدجان ليوم واحد