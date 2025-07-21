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لبنان

بشأن تعديل مواعيد رحلات... بيان من طيران الشرق الأوسط (صور)

Lebanon 24
21-07-2025 | 07:22
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صدرعن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:
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عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 18 تموز 2025 حول تعديل مواعيد رحلات شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية حتى الجمعة 25 تموز 2025، تعلن الشركة أنه لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من كل من باريس، نيس، إسطنبول، القاهرة، الدوحة، لارنكا، جدة و أكرا -أبيدجان وإليها، وذلك خلال الفترة الممتدة من السبت 26 تموز 2025 ولغاية الأربعاء 30 تموز 2025.
 
يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:
 
 
1- الرحلات المعدلة ليوم السبت 26 تموز 2025:
 
 
 
 
2- الرحلات المعدلة ليوم الأحد 27 تموز 2025:
 
 
 
 
 
 
3- الرحلات المعدلة ليوم الإثنين 28 تموز 2025:
 
 
 
4- الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 29 تموز 2025:
كما تعلن الشركة، عن إعادة جدولة رحلتها رقم ME575/ME576 (بيروت – أكرا – أبيدجان – أكرا – بيروت)، وذلك بتقديم موعد التشغيل يومًا واحدًا، حيث ستُدرج الرحلة بتاريخ الثلاثاء 29 تموز 2025، بدلاً من يوم الأربعاء 30 تموز 2025، وفقًا للمواعيد التالية:
 
 
 
5 -الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 30 تموز 2025 إضافة الى تقديم رحلة أكرا-أبيدجان ليوم واحد
 
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