30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
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o
بشري
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لبنان
بشأن تعديل مواعيد رحلات... بيان من طيران الشرق الأوسط (صور)
Lebanon 24
21-07-2025
|
07:22
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صدرعن
شركة طيران الشرق الأوسط
البيان التالي:
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عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 18
تموز
2025 حول تعديل مواعيد رحلات شركة
طيران الشرق الأوسط
– الخطوط الجوية
اللبنانية
حتى الجمعة 25 تموز 2025، تعلن الشركة أنه لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من كل
من باريس
، نيس، إسطنبول،
القاهرة
،
الدوحة
، لارنكا، جدة و أكرا -أبيدجان وإليها، وذلك خلال الفترة الممتدة من السبت 26 تموز 2025 ولغاية الأربعاء 30 تموز 2025.
يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:
1- الرحلات المعدلة ليوم السبت 26 تموز 2025:
2- الرحلات المعدلة ليوم الأحد 27 تموز 2025:
3- الرحلات المعدلة ليوم الإثنين 28 تموز 2025:
4- الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 29 تموز 2025:
كما تعلن الشركة، عن إعادة جدولة رحلتها رقم ME575/ME576 (بيروت – أكرا –
أبيدجان
– أكرا – بيروت)، وذلك بتقديم موعد التشغيل يومًا واحدًا، حيث ستُدرج الرحلة بتاريخ الثلاثاء 29 تموز 2025، بدلاً من يوم الأربعاء 30 تموز 2025، وفقًا للمواعيد التالية:
5 -الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 30 تموز 2025 إضافة الى تقديم رحلة أكرا-أبيدجان ليوم واحد
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