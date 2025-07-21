انتقادات لاذعة من "الجماعة الإسلامية" لأداء البرلمان والحكومة

أقامت "الجماعة الإسلامية" في احتفالًا تأبينيًا في قاعة المرحوم الشيخ أحمد الزعرت – الديماس، تكريمًا للمسؤول السياسي للجماعة نديم سرور.

وألقى علي ابو ياسين، رئيس لـ"الجماعة الإسلامية"، كلمة سياسية واجتماعية، نوّه فيها بمسيرة الفقيد، مؤكدًا أن برجا ستبقى حاضنة لكل قضايا الوطن، وأن الشيخ سرور كان مثالاً في العطاء والتواضع.وقال:" برجا لطالما كانت وستبقى بوابة لهذا الجبل الشامخ وسندا وعضدا لجنوبنا الصامد، هذه البلدة القابعة في قلب الوطن والفاعلة والمتفاعلة مع كل قضايا الامة".تابع:" ما حصل في الاسبوع المنصرم من هذه الحفلة الكاذبة والدجل والخطابات الجوفاء التي كانت تصدر تحت قبة اللبناني حيث كان مجلسنا النيابي يحاسب الحكومة التي أعطاها الثقة منذ أكثر من سنة اشهر، نعم يحاسبها مجلس عاجز لم يقدر على فعل اي شيء، يريد ان يحاسب الحكومة التي هي نسخة طبق الاصل عن هذا المجلس.نعم، نأسف لهذا المجلس الذي عجز تشريعيا وانتخابيا الا ببعض المنشطات التي اخذها من بعض السفارات وأصحاب الوصاية .. ونسأل هذا المجلس "ماذا فعلتم لاصحاب الودائع الذين ضاعت أموالهم في المصارف ؟، وماذا فعلتم مع عصابة المصارف التي كانت شريكا اساسا في قرصنة وسرقة اموال اللبنانيين؟ . ماذا فعلتم للقطاع العام بجيشه وقوى الامن فيه والأساتذة وموظفي الادارة بعد اربع سنوات وهم يعملون باللحم الحي. ماذا قدمتم لهؤلاء ؟ .ماذا فعلتم لحماية سيادة المنتهكة والمخروقة على مر الساعة جوا وبرا.، برنا محتل وجونا محتل واللبنانيون يتساقطون يوما بعد يوم بغارات العدو الاسرائيلي؟".أضاف :"اقول لكم اليها السادة النواب، ونحن قاب قوسين او أدنى من الانتخابات النيابية : الواجب ان تقدموا للشعب اللبناني قانونا عادلا للانتخابات، يؤمن صحة التمثيل وعدالة الانتخابات، قانونا ليس كهذا القانون مفصل على قياسات اصحاب الاحتياجات الطائفية والفئوية الخاصة، قانون اللائحة المغلقة التي تحجر حرية المواطنين في اختيارهم، قانون الصوت الطائفي الواحد، لذلك عليكم ان تقروا قانونا للانتخابات يأتي برجال دولة لا برجال طوائف، يأتي بممثلين للشعب لا بممثلين السفارات".وتابع:"كنا بالامس في لقاء مع مفتي الجمهورية لنشد على يده بالمواقف الاخيرة التي اخذها والتي تعتبر مسارا وطنيا بامتياز، لان أهل السنة في ليسوا مجرد مكون او بمقاس طائفة، بل هم بحجم الوطن، اهل السنة هم حماة هذا البلد، هم حراس ثغوره وحصونه، اهل السنة هم الاوصياء على استقرار وريادة ونهوض هذا البلد، هم الحبل السري بين هذا البلد وعمقه العربي. لذلك لقد اخل التوازن في البلد بفعل فاعل وتم الاعتداء على الكثير من المواقع والمراكز والمفاصل.لذا آن الاوان، ان يعود هذا التوازن الى سابق عهده، لان ذلك هو بداية الطريق ومفتاح بداية نهوض لبنان ان تعيد الحق الى اهله".