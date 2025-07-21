30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"القوات اللبنانية": موقفنا من الطوائف اللبنانية كافة معروف وواضح
Lebanon 24
21-07-2025
|
07:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشارت الدائرة الإعلامية في حزب "
القوات اللبنانية
"، في بيان الى ان" موقف "القوات
اللبنانية
" من الطوائف اللبنانية كافة معروف وواضح وهو الاحترام الكامل والمواطنة الكاملة انطلاقا من قناعة القوات بالفكرة اللبنانية ودفاعها عنها".
Advertisement
وقالت:"هذه القناعة بالذات تُترجم باتجاهين: باتجاه خطاب وطني عابر للطوائف كلها، وباتجاه انضواء مواطنين من الطوائف اللبنانية كافة ومن الطائفة السنية تحديدا ضمن صفوف القوات اللبنانية، بالإضافة إلى العلاقات الوطيدة القائمة بين القوات وكافة القيادات السنية في
لبنان
كما الدرزية والشيعية، ما عدا طبعا من هم على خصام عقائدي كامل ليس مع القوات فحسب، إنما مع مفهوم لبنان ككل".
وأسف البيان" كل الأسف لان يقوم بعض المغرضين، للأسباب المعروفة، بالتفرقة والتصويب الدائم على القوات بتحميلها مسؤولية بعض المواقف اللا مسؤولة التي لا تعبِّر عن قناعة القوات ولا عن أدبياتها ولا عن خطابها، والتي تصدر من هنا ومن هناك، وإن كان بعضها صديقا للقوات، وهذا ظلم ما بعده ظلم".
وختم:"إن من يعبِّر عن القوات اللبنانية هو رئيسها وهيئتها التنفيذية وتكتلها النيابي وبيانات الدائرة الإعلامية والبيانات الرسمية الصادرة عن الإدارات المسؤولة في القوات، وعدا عن ذلك لا علاقة للقوات بمواقف تصدر من هنا او من هناك، وذلك بغض النظر عن قربها او بعدها عن القوات".
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الروحية لطائفة الدروز: نطالب بسحب كافة القوات الحكومية من السويداء
Lebanon 24
الرئاسة الروحية لطائفة الدروز: نطالب بسحب كافة القوات الحكومية من السويداء
21/07/2025 17:26:43
21/07/2025 17:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات اللبنانية" تطعن بـ "تصويت وزرائها"
Lebanon 24
"القوات اللبنانية" تطعن بـ "تصويت وزرائها"
21/07/2025 17:26:43
21/07/2025 17:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات اللبنانية" تصّر على اجتماع الحكومة وتلوّح بالإستقالة
Lebanon 24
"القوات اللبنانية" تصّر على اجتماع الحكومة وتلوّح بالإستقالة
21/07/2025 17:26:43
21/07/2025 17:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام لــ"وول ستريت جورنال": يجب أن تحتكر الدولة السلاح في كافة الأراضي اللبنانية
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام لــ"وول ستريت جورنال": يجب أن تحتكر الدولة السلاح في كافة الأراضي اللبنانية
21/07/2025 17:26:43
21/07/2025 17:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بري ترأس إجتماعاً مشتركاً لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية
Lebanon 24
بري ترأس إجتماعاً مشتركاً لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية
10:24 | 2025-07-21
21/07/2025 10:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة: نريد شراكة فاعلة مع أوروبا
Lebanon 24
وزير الصناعة: نريد شراكة فاعلة مع أوروبا
10:15 | 2025-07-21
21/07/2025 10:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع الأسعار بشكل جنوني وإخفاء بعضها.. ماذا يحصل في سوق الأدوية؟
Lebanon 24
رفع الأسعار بشكل جنوني وإخفاء بعضها.. ماذا يحصل في سوق الأدوية؟
10:08 | 2025-07-21
21/07/2025 10:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلوبون في قبضة الجيش.. هذا ما كان في حوزتهم
Lebanon 24
مطلوبون في قبضة الجيش.. هذا ما كان في حوزتهم
10:05 | 2025-07-21
21/07/2025 10:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك في بيروت .. ولبنان يطالب بضمانات دولية
Lebanon 24
برّاك في بيروت .. ولبنان يطالب بضمانات دولية
10:01 | 2025-07-21
21/07/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه قصة جنبلاط مع السويداء!
Lebanon 24
هذه قصة جنبلاط مع السويداء!
11:00 | 2025-07-20
20/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ عمشيت.. هذا ما فعله بصديقه بسبب خلافات بينهما
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ عمشيت.. هذا ما فعله بصديقه بسبب خلافات بينهما
07:49 | 2025-07-21
21/07/2025 07:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا اختفت طائرات إيران خلال "هجوم إسرائيل"؟ تقريرٌ يُحلل
Lebanon 24
لماذا اختفت طائرات إيران خلال "هجوم إسرائيل"؟ تقريرٌ يُحلل
14:00 | 2025-07-20
20/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب جديدة ستندلع؟ هذه خطة إسرائيل ضد إيران
Lebanon 24
حرب جديدة ستندلع؟ هذه خطة إسرائيل ضد إيران
15:00 | 2025-07-20
20/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. باسل خياط يعرض الزواج على باميلا الكيك فهل وافقت؟
Lebanon 24
مُفاجأة.. باسل خياط يعرض الزواج على باميلا الكيك فهل وافقت؟
01:58 | 2025-07-21
21/07/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:24 | 2025-07-21
بري ترأس إجتماعاً مشتركاً لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية
10:15 | 2025-07-21
وزير الصناعة: نريد شراكة فاعلة مع أوروبا
10:08 | 2025-07-21
رفع الأسعار بشكل جنوني وإخفاء بعضها.. ماذا يحصل في سوق الأدوية؟
10:05 | 2025-07-21
مطلوبون في قبضة الجيش.. هذا ما كان في حوزتهم
10:01 | 2025-07-21
برّاك في بيروت .. ولبنان يطالب بضمانات دولية
09:58 | 2025-07-21
السنيورة إستقبل السفير المصري
فيديو
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
21/07/2025 17:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
14:35 | 2025-07-20
21/07/2025 17:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
21/07/2025 17:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24