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لبنان

"القوات اللبنانية": موقفنا من الطوائف اللبنانية كافة معروف وواضح

Lebanon 24
21-07-2025 | 07:38
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 اشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان الى ان" موقف "القوات اللبنانية" من الطوائف اللبنانية كافة معروف وواضح وهو الاحترام الكامل والمواطنة الكاملة انطلاقا من قناعة القوات بالفكرة اللبنانية ودفاعها عنها".
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وقالت:"هذه القناعة بالذات تُترجم باتجاهين: باتجاه خطاب وطني عابر للطوائف كلها، وباتجاه انضواء مواطنين من الطوائف اللبنانية كافة ومن الطائفة السنية تحديدا ضمن صفوف القوات اللبنانية، بالإضافة إلى العلاقات الوطيدة القائمة بين القوات وكافة القيادات السنية في لبنان كما الدرزية والشيعية، ما عدا طبعا من هم على خصام عقائدي كامل ليس مع القوات فحسب، إنما مع مفهوم لبنان ككل".

وأسف البيان" كل الأسف لان يقوم بعض المغرضين، للأسباب المعروفة، بالتفرقة والتصويب الدائم على القوات بتحميلها مسؤولية بعض المواقف اللا مسؤولة التي لا تعبِّر عن قناعة القوات ولا عن أدبياتها ولا عن خطابها، والتي تصدر من هنا ومن هناك، وإن كان بعضها صديقا للقوات، وهذا ظلم ما بعده ظلم".

وختم:"إن من يعبِّر عن القوات اللبنانية هو رئيسها وهيئتها التنفيذية وتكتلها النيابي وبيانات الدائرة الإعلامية والبيانات الرسمية الصادرة عن الإدارات المسؤولة في القوات، وعدا عن ذلك لا علاقة للقوات بمواقف تصدر من هنا او من هناك، وذلك بغض النظر عن قربها او بعدها عن القوات".
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