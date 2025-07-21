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لبنان

مرقص استقبل وفد مجلس كنائس الشرق الأوسط

Lebanon 24
21-07-2025 | 07:43
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استقبل وزير الإعلام بول مرقص وفدًا من مجلس كنائس الشرق الأوسط برئاسة البروفسور ميشال عبس، حيث جرى بحث التعاون في المجال الإعلامي وإنتاج برامج توعوية مشتركة. وتم تسليم الوزير دعوة لزيارة المجلس تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين.
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وأكد عبس أهمية تحصين الرأي العام في ظل التضليل الإعلامي، مشيرًا إلى استعداد المجلس للعمل المشترك عبر المنصات الرسمية.
 
واختُتم اللقاء بتقديم درع تكريمية وكتيّب عن العراق للوزير مرقص
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