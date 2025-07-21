مرقص استقبل وفد مجلس كنائس الشرق الأوسط

استقبل وفدًا من برئاسة البروفسور ، حيث جرى بحث التعاون في المجال الإعلامي وإنتاج برامج توعوية مشتركة. وتم تسليم الوزير دعوة لزيارة المجلس تمهيدًا لتوقيع تعاون بين الجانبين.

Advertisement

وأكد عبس أهمية تحصين الرأي العام في ظل التضليل الإعلامي، مشيرًا إلى استعداد المجلس للعمل المشترك عبر المنصات الرسمية.

واختُتم اللقاء بتقديم درع تكريمية وكتيّب عن للوزير .