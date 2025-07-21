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لبنان

مرقص بحث مع السفير البلجيكي دعم الإعلام اللبناني وقانون الإعلام الجديد

Lebanon 24
21-07-2025 | 07:49
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استقبل وزير الإعلام بول مرقص السفير البلجيكي في لبنان أرنوت بويلس، وبحث معه في العلاقات الثنائية، خصوصًا دعم الإعلام اللبناني و"تلفزيون لبنان"، إضافة إلى مشروع قانون الإعلام الجديد.
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وأكد مرقص أن السفير أبدى اهتمامًا بالمتطلبات المطروحة ووعد بمتابعتها، مشيرًا إلى رغبة مشتركة في استمرار اللقاءات والتعاون.

من جهته، لفت السفير إلى أن زيارته تزامنت مع اليوم الوطني لبلاده، مؤكداً دعم بلجيكا والاتحاد الأوروبي للبنان، وتشديده على أهمية الإصلاحات والتدقيق الاقتصادي، واستنكاره للخروقات الإسرائيلية، مجددًا دعمه لسيادة لبنان.
 
واستقبل مرقص، في مكتبه في الوزارة، وفدا من شركة Phenomena برئاسة سامي صعب يرافقه المخرج فادي قاسم ورئيس نقابة مخرجي الصحافة باتريك ناكوزي، في حضور رئيسة مجلس الادارة المديرة العامة لتلفزيون لبنان الدكتورة إليسار نداف.
وقدم مرقص للوفد درعا تكريمية كشكر على مساندتهم تلفزيون لبنان وتقديمه إعلانا مصورا للتلفزيون.
 
إثر اللقاء شكر صعب الوزير مرقص ونداف على هذه اللفتة، وقال: "نحن منذ فترة وقفنا إلى جانب تلفزيون لبنان الذي يعنينا وهو تلفزيون الوطن".

وأعرب صعب عن" إستعداده للوقوف دائما إلى جانب التلفزيون، لأنه صورة لبنان الحقيقية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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