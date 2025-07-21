مرقص بحث مع السفير البلجيكي دعم الإعلام اللبناني وقانون الإعلام الجديد

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وأكد مرقص أن السفير أبدى اهتمامًا بالمتطلبات المطروحة ووعد بمتابعتها، مشيرًا إلى رغبة مشتركة في استمرار اللقاءات والتعاون.



، لفت السفير إلى أن زيارته تزامنت مع اليوم الوطني لبلاده، مؤكداً دعم بلجيكا والاتحاد للبنان، وتشديده على أهمية الإصلاحات والتدقيق الاقتصادي، واستنكاره للخروقات ، مجددًا دعمه لسيادة لبنان. استقبل بول مرقص السفير البلجيكي في أرنوت بويلس، وبحث معه في العلاقات الثنائية، خصوصًا دعم الإعلام اللبناني و"تلفزيون لبنان"، إضافة إلى مشروع قانون الإعلام الجديد.وأكد مرقص أن السفير أبدى اهتمامًا بالمتطلبات المطروحة ووعد بمتابعتها، مشيرًا إلى رغبة مشتركة في استمرار اللقاءات والتعاون.، لفت السفير إلى أن زيارته تزامنت مع اليوم الوطني لبلاده، مؤكداً دعم بلجيكا والاتحاد للبنان، وتشديده على أهمية الإصلاحات والتدقيق الاقتصادي، واستنكاره للخروقات ، مجددًا دعمه لسيادة لبنان.

واستقبل مرقص، في مكتبه في الوزارة، وفدا من شركة Phenomena برئاسة سامي صعب يرافقه المخرج فادي ورئيس نقابة مخرجي الصحافة باتريك ناكوزي، في حضور رئيسة مجلس الادارة المديرة العامة لتلفزيون لبنان الدكتورة إليسار نداف.

وقدم مرقص للوفد درعا تكريمية كشكر على مساندتهم تلفزيون لبنان وتقديمه إعلانا مصورا للتلفزيون.



إثر اللقاء شكر صعب الوزير مرقص ونداف على هذه اللفتة، وقال: "نحن وقفنا إلى جانب تلفزيون لبنان الذي يعنينا وهو تلفزيون الوطن".



وأعرب صعب عن" إستعداده للوقوف دائما إلى جانب التلفزيون، لأنه صورة لبنان الحقيقية". (الوكالة الوطنية للإعلام)