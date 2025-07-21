حادثة مروّعة تهزّ عمشيت.. هذا ما فعله بصديقه بسبب خلافات بينهما

أفادت مندوبة " "، أنّ ع.خ أطلق النار من مسدسٍ حربيّ على صديقه ع.ي، في عمشيت، وأصابه بعدّة طلقات ناريّة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

Advertisement

وبحسب المعلومات، فإنّ ع.خ أطلق النار على ع.ي بسبب خلافات شخصيّة بينهما.

وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، إضافة إلى عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر لنقل الجثة إلى المستشفى.