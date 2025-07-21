Advertisement

لبنان

حادثة مروّعة تهزّ عمشيت.. هذا ما فعله بصديقه بسبب خلافات بينهما

Lebanon 24
21-07-2025 | 07:49
A-
A+
Doc-P-1394625-638887065078982851.jpeg
Doc-P-1394625-638887065078982851.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.خ أطلق النار من مسدسٍ حربيّ على صديقه ع.ي، في عمشيت، وأصابه بعدّة طلقات ناريّة، ما أدى إلى وفاته على الفور.
Advertisement
 
وبحسب المعلومات، فإنّ ع.خ أطلق النار على ع.ي بسبب خلافات شخصيّة بينهما.
 
 
وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، إضافة إلى عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر لنقل الجثة إلى المستشفى.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حادثة مروعة: نقل إعلامية لبنانية شهيرة إلى المستشفى بسبب انهيار سقف فندق فوق رأسها (صورة)
lebanon 24
21/07/2025 17:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة.. هذا ما فعله بوالده
lebanon 24
21/07/2025 17:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وجرحى بينهم أطفال
lebanon 24
21/07/2025 17:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مروّعة... إليكم ما شهدته منطقة الشويفات
lebanon 24
21/07/2025 17:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:24 | 2025-07-21
10:15 | 2025-07-21
10:08 | 2025-07-21
10:05 | 2025-07-21
10:01 | 2025-07-21
09:58 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24