اتصال تضامني من البطريرك الراعي بالشيخ أبي المنى

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وأشار المكتب الاعلامي في مشيخة العقل، الى ان "الاتصال شكل مناسبة للتشاور بين صاحبي السماحة والغبطة بشأن إمكانية عقد قمة روحية، لمواكبة المستجدات الراهنة، والسعي المشترك لتحصين السلم الأهلي والوحدة الوطنية".كما تلقى الشيخ أبي المنى مزيداً من الاتصالات والبرقيات والرسائل المتضامنة، أبرزها اتصال من والبلديات العميد احمد الحجّار، المطران بولس مطر، الاب موريس الخوري، رئيس بلدية بر الياس د. رضا الميس، عضو لجنة الحوار الاسلامي- المسيحي الحاج محمد ياسين.واستقبل الشيخ أبي المنى في دارته في شانيه في إطار التضامن والتعزية: الشيخ سعد حمادة من عشائر ، المهندس بول نجم يرافقه المحامي انيس ابو سعد، في بتلون برئاسة وليد سرحال، في حضور رئيس لجنة التواصل في المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار، وفداً من قبيع ترافقهم مديرة المدرسة الرسمية رانيا ابي مرشد ابي فراج. ثم الناشط الاستاذ فادي نصر من .