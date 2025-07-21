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لبنان

اتصال تضامني من البطريرك الراعي بالشيخ أبي المنى

Lebanon 24
21-07-2025 | 07:57
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تلقى شيخ العقل شيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى إتصالا هاتفيا اليوم من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي الموجود في الديمان، بعد لقائه بلجنة متابعة القمة الروحية، معربا عن تضامنه مع الطائفة الدرزية وأبنائها، ومنوها بمواقف سماحته خصوصا.
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وأشار المكتب الاعلامي في مشيخة العقل، الى ان "الاتصال شكل مناسبة للتشاور بين صاحبي السماحة والغبطة بشأن إمكانية عقد قمة روحية، لمواكبة المستجدات الراهنة، والسعي المشترك لتحصين السلم الأهلي والوحدة الوطنية". 

 كما تلقى الشيخ أبي المنى مزيداً من الاتصالات والبرقيات والرسائل المتضامنة، أبرزها اتصال من وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجّار، المطران بولس مطر، الاب موريس الخوري، رئيس بلدية بر الياس د. رضا الميس، عضو لجنة الحوار الاسلامي- المسيحي الحاج محمد ياسين. 

واستقبل  الشيخ أبي المنى في دارته في شانيه في إطار التضامن والتعزية: الشيخ سعد حمادة من عشائر الهرمل، المهندس بول نجم يرافقه المحامي انيس ابو سعد، المجلس البلدي في بتلون برئاسة وليد سرحال، في حضور رئيس لجنة التواصل في المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار، وفداً من قبيع ترافقهم مديرة المدرسة الرسمية رانيا ابي مرشد ابي فراج. ثم الناشط الاستاذ فادي نصر من حمانا.
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