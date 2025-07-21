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لبنان

قرار للجمارك بشأن المحروقات‎.. إليكم تفاصيله

Lebanon 24
21-07-2025 | 08:21
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وجّه المجلس الاعلى للجمارك كتاباً الى المديرية العامة للجمارك طلب فيه وقف تنفيذ رسم الاستهلاك الداخلي المقطوع على البنزين والمازوت.
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وفي قرار صادر عن الجمارك، جاء فيه:" بعد تسلّم وزارة المالية الكتاب المرسل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلق بوقف تنفيذ الرسم الإضافي على البنزين والديزل أويل، وذلك استناداً الى القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 تاريخ 15/07/2025 وإعلان وزارة المالية بدء العمل بموجبه من قبل الجمارك اللبنانية، وجّه المجلس الأعلى للجمارك كتاباً الى المديرية العامة للجمارك طلب فيه وقف تنفيذ رسم الاستهلاك الداخلي المقطوع على البنزين والمازوت وفيه انه بموجب الكتاب المذكور ومضمونه "قرر المجلس وقف العمل بقراره رقم 49/2025، تاریخ ۲ حزيران ۲۰۲۵، (تعديل رقم ٦٨٥ لتعريفة الرسوم الجمركية) وبالتالي وقف تطبيق رسم الاستهلاك الداخلي المقطوع الإضافي على مادتي البنزين والمازوت، الذي يستوفى تحت الرمز04H  في النظام الجمركي المعلوماتي، وذلك اعتباراً من تاريخه وبصورة فورية، سندأ إلى قرار مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 ، تاریخ ۱۵ تموز ۲۰۲۵، وإلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ۱۳۸۸/ م .ص تاریخ ۲۱ تموز ۲۰۲۵ ، الذي يوجب التقيد بتنفيذ القرار المذكور".
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