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لبنان

مفتي صيدا يستقبل وفدًا من الأمن العام ويشيد بجهوده في الجنوب

Lebanon 24
21-07-2025 | 08:31
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استقبل مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران في دار الإفتاء الجعفري في صيدا وفدًا من شعبة الأمن القومي في معلومات الأمن العام في الجنوب، برئاسة العقيد حيدر قبيسي والرائد وليد عويدات. وجرى خلال اللقاء التباحث في الشؤون العامة والأوضاع الأمنية في المنطقة.
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وأشاد المفتي عسيران بالدور الوطني الذي تؤديه المديرية العامة للأمن العام، مثنيًا على جهود ضباطها وعناصرها في حفظ الاستقرار والسلم الأهلي، خصوصًا في الجنوب. 
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