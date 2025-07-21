مفتي صيدا يستقبل وفدًا من الأمن العام ويشيد بجهوده في الجنوب

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استقبل مفتي والزهراني عسيران الإفتاء الجعفري في صيدا وفدًا من شعبة في معلومات في الجنوب، برئاسة العقيد والرائد وليد . وجرى خلال اللقاء التباحث في والأوضاع الأمنية في المنطقة.وأشاد المفتي عسيران بالدور الوطني الذي تؤديه ، مثنيًا على جهود ضباطها وعناصرها في حفظ الاستقرار والسلم الأهلي، خصوصًا في الجنوب.