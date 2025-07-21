داخل غرفته... العثور على شاب مشنوقاً

علم " "، أنّ الشاب م.ج، إبن وسكان الصويري، عُثِرَ عليه مشنوقاً داخل غرفته.

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وحضرت القوى الأمنيّة والأدلة الجنائية، وتعمل على رفع البصمات والتحقيق في ظروف وفاة الشاب.

إلى ذلك، نُقِلَت جثة م.ج إلى مستشفى الأطباء في .