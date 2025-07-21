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لبنان

داخل غرفته... العثور على شاب مشنوقاً

Lebanon 24
21-07-2025 | 08:41
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علم "لبنان 24"، أنّ الشاب م.ج، إبن بلدة لبايا وسكان الصويري، عُثِرَ عليه مشنوقاً داخل غرفته.
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وحضرت القوى الأمنيّة والأدلة الجنائية، وتعمل على رفع البصمات والتحقيق في ظروف وفاة الشاب.
 
 
إلى ذلك، نُقِلَت جثة م.ج إلى مستشفى الأطباء في المنارة.
 
 
 
 
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