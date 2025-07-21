اتحاد نقابات الشمال يطالب الحكومة بحماية المواطنين من احتكار المحروقات

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وأكد السيد أن "الزيادة المقترحة كانت ستوفر موارد مالية تفوق بكثير المبالغ المعلنة لصالح زيادة رواتب العسكريين"، مشيراً إلى أن "بعض محطات الوقود سارعت إلى التوقف عن العمل رغم امتلاكها مخزوناً من المحروقات بالسعر القديم".أضاف:" اننا نضع ما يحصل اليوم في خانة الابتزاز ايضا، ونقول للحكومة عليك بالتحرك المسؤول بدءا من وزاره الاقتصاد مرورا بكل الدوائر المعنية من تفتيش وغيره لوضع حد لهذه المهزلة ،فلا يمكن اختراع ازمه غير موجودة اصلا في المحروقات المتوافرة، ولا يمكننا ان نسمح كسائقين وكنقابيين بحجب هذه المادة وهي السلعة الحيوية في الحياة اليومية وعلى مستوى كل الاليات التي تعمل في مجالات مختلفه في التجارة والتصدير والاستيراد والنقل وغير ذلك".وطالب السيد الحكومه "بوضع مسار واضح لعمل محطات البنزين التي تتفاوت كميات المحروقات التي تقدمها للناس، فبعض تقدم 18 ليترا وبعض الاخر 19 ليترا كمكيال لصفيحة البنزين ومن يذهب ويعتمد اي وسيلة كيل يمكنه ان يلاحظ ذلك بشكل واضح" .وختم السيد : "ان الاحتكار الذي يحصل اليوم هو محاوله للي ذراع مجلس وهنا الطامة الكبرى. لذلك لابد للحكومه من التحرك وحماية قرارات الدولة وحماية المواطن ومصالح المواطن".