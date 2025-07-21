Advertisement

لبنان

اتحاد نقابات الشمال يطالب الحكومة بحماية المواطنين من احتكار المحروقات

Lebanon 24
21-07-2025 | 09:04
A-
A+
Doc-P-1394648-638887108731950816.jpeg
Doc-P-1394648-638887108731950816.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحب النقيب شادي السيد، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، بقرار مجلس شورى الدولة الذي عطل زيادة أسعار المحروقات، معرباً عن تحفظاته على ممارسات محطات الوقود في بيان صدر اليوم.
Advertisement

وأكد السيد أن "الزيادة المقترحة كانت ستوفر موارد مالية تفوق بكثير المبالغ المعلنة لصالح زيادة رواتب العسكريين"، مشيراً إلى أن "بعض محطات الوقود سارعت إلى التوقف عن العمل رغم امتلاكها مخزوناً من المحروقات بالسعر القديم".
 
أضاف:" اننا نضع ما يحصل اليوم في خانة الابتزاز ايضا، ونقول للحكومة عليك بالتحرك المسؤول بدءا من وزاره الاقتصاد مرورا بكل الدوائر المعنية من تفتيش وغيره لوضع حد لهذه المهزلة ،فلا يمكن اختراع ازمه غير موجودة اصلا في المحروقات المتوافرة،  ولا يمكننا ان نسمح كسائقين وكنقابيين بحجب هذه المادة وهي السلعة الحيوية في الحياة اليومية وعلى مستوى  كل الاليات التي تعمل في مجالات مختلفه في التجارة والتصدير والاستيراد والنقل وغير ذلك".

وطالب السيد الحكومه "بوضع مسار واضح لعمل محطات البنزين التي تتفاوت كميات المحروقات التي تقدمها للناس، فبعض المحطات تقدم 18 ليترا وبعض الاخر 19 ليترا كمكيال لصفيحة البنزين ومن يذهب ويعتمد اي وسيلة كيل يمكنه ان يلاحظ ذلك بشكل واضح" .

وختم السيد : "ان الاحتكار الذي يحصل اليوم هو محاوله للي ذراع مجلس شورى الدولة وهنا الطامة الكبرى. لذلك لابد للحكومه من التحرك وحماية قرارات مجلس شورى الدولة وحماية المواطن ومصالح المواطن".
مواضيع ذات صلة
اتحاد نقابات العمال: ضريبة المحروقات طعنة جديدة في ظهر اللبنانيين
lebanon 24
21/07/2025 17:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات العمال في الشمال رفض الحد الأدنى الجديد للأجور
lebanon 24
21/07/2025 17:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد نقابات عمال الشمال: لتعيين قاض عقاري جديد
lebanon 24
21/07/2025 17:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد نقابات العمال شمالا والنقابة العامة المصرية
lebanon 24
21/07/2025 17:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:24 | 2025-07-21
10:15 | 2025-07-21
10:08 | 2025-07-21
10:05 | 2025-07-21
10:01 | 2025-07-21
09:58 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24